SİVAS (AA) – Sivas’ta “Okul, Sanayi ve Sektör İşbirliği” toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Ticaret ve Sanayi Odası’ndaki toplantıda, eğitimcilerin temel önceliğinin mesleki ve teknik eğitimi yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırarak genç nüfusa gerekli bilgi ve yetenekleri kazandırmak olduğunu söyledi.

Bu amaç doğrultusunda toplantının büyük önem arz ettiğini dile getiren Altınsoy, sanayi sektörünün bel kemiği kalifiye eleman ihtiyacının mesleki ve teknik okullar maharetiyle karşılandığına dikkat çekti.

Toplantıda, okul sanayi işbirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, okul özel sektör işbirliğinin sağlanması, özel sektör temsilcilerinin ihtiyaç duyduğu ve Sivas’ta açılması planlanan yeni alan ve dalların belirlenmesi gibi konular da istişare edildi.

Toplantıya, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal da katıldı.