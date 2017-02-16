Sivas'ta okul servisleri uydudan takip edilecek

SİVAS (AA) – Sivas’ta bütün servis araçlarına uydu takip cihazı takılması yönünde karar alındı.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde servis sürücülerine yönelik düzenlenen toplantıda, İl Trafik Komisyonu tarafından yönetmelikte yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Sivas Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, servis sürücülerinin yaptığı işin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Geleceğimizi emanet ediyoruz, zaman zaman ceza yazılıyor ama ben kimsenin kasıtlı olarak ceza yemek için çaba sarf ettiğini düşünmüyorum.” ifadesini kullandı.

Alınan kararlar hakkında servis sürücülerini bilgilendiren Belediye Başkan Danışmanı Erdoğan Yuvacı da sürücülere yönelik bazı eğitimler verileceğini belirtti.

Hafta sonları verilecek eğitimlerde başarılı olan servis sürücülerine sertifika verileceğini anlatan Yuvacı, sertifikası olmayanların araç kullanmalarına kesinlikle müsaade edilmeyeceğini aktardı.

Belediye olarak servis sürücülerine güzergah belgesi verdiklerini anımsatan Yuvacı, şunları kaydetti:

“Komisyonumuzca 2017-2018 yılında bütün servis araçlarına kamera takılacak, bütün servis araçlarına uydu takip aracı takılacak. Oluşturulacak merkezle belediye veya emniyet bünyesinde araçlar takip edilecek, herhangi bir şikayet konusunda bu araçları denetleyebileceğiz. Sertifikası olmayan hiç kimse servis kullanamayacak. Belediye olarak sizlere güzergah belgesi veriyoruz ve bu konuda sabıka sicil kaydı istiyoruz. Geçtiğimiz yıl için yaptığımız Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında bazı arkadaşlarımızın servis kullanmaya uygun olmadığını gördük. Bundan sonraki süreçte de bu uygulama devam edecek.”

Taşıtlara uygunluk belgesinin de belediye tarafından verileceğini aktaran Yuvacı, makine mühendislerinden oluşan yeni bir birim kurulacağını belirtti. Mehmetpaşa ve Bezirci bölgelerinde okulların yoğun olduğunu da açıklayan Yuvacı, pazartesi ve cumartesi pazarlarında toplama merkezi oluşturacaklarını ve servisini tamamlayan servislerin burada toplanacağını dile getirdi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Önal da okul servislerine yönelik yapılan denetimler sonucunda elde edilen verileri aktararak, servis şoförlerinden okul çevrelerinde şüpheli şahıslarla karşılaşmaları durumunda güvenlik birimlerine durumu haber vermelerini istedi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ile servis sürücüleri katıldı.