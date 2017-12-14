Sivasta olmaz denileni başardılar, yamaç paraşütü yaptılar

Sivas’ta yamaç paraşütü yapmayı başaran beş kafadar şimdi bu sporu kentte yaygınlaştırmaya çalışıyor. Sivas’ta yamaç paraşütü, rakımın yüksekliği ve esen sert rüzgardan dolayı tehlikeli olduğu düşünülerek yapılmıyordu. Ancak bir kadının öncülüğünde beş kişi Bayraktepe’yi mesken tutup yamaç paraşütü yapmayı başardı.