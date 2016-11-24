Sivas’ta orman yangını
– Yangında, yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü
24 Kasım 2016 Perşembe, 00:45
SİVAS (AA) – Sivas’ın Hafik ilçesinde, çıkan orman yangınında yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Kamış köyü civarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına müdahale eden vatandaşlar, Hafik Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.
Köye yönelen yangın, vatandaşların, itfaiye ekiplerinin ve askerlerin müdahalesiyle yaklaşık 6 saatte söndürüldü.
Yaklaşık 200 dönüm ormanlık alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.