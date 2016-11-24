Sivas’ta orman yangını

SİVAS (AA) – Sivas’ın Hafik ilçesinde, çıkan orman yangınında yaklaşık 150 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çömlekli köyü yakınlarında ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evlere yakın bölgede çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin yer yer 15 metre yüksekliğe ulaştığı yangına Hafik Belediyesi, Orman İşletme Şefliği ve jandarma ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti. Bölgeye sevk edilen bazı iş makineleri ise arazi şartları nedeniyle ormana ulaşamadı.

Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, çok sayıda ardıç, çam ve pelit ağacı zarar gördü.

İlçeye bağlı Kamış köyü civarında dün çıkan yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar görmüştü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.