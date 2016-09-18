Sivas'ta orman yangını

SİVAS (AA) – Sivas’ın Hafik ilçesi Çakmak köyünde çıkan ve 7 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Köyün Kavraz mevkisindeki ormanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgele Sivas Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve ekipler sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılana alevlere, sarp ve dik yamaçlar nedeniyle arazözlerle müdahale edilemedi.

Hafik Özel İdare Müdürlüğüne ait iş makinesiyle yol açıldıktan sonra arazözlerle, alevlerin olduğu bölgelere ulaşılabildi.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 200 hektar alanın kül olduğu bildirildi.

Yangın ayrı ayrı yamaçlara sıçradığı için söndürme çalışmalarının güçlükle devam ettiği belirtildi.

Çakmak köyünden Bayram Custan, yangının öğle saatlerinde çıktığını belirterek, yamaç bölgelerde olduğu için söndürme çalışmasının güçlükle sürdüğünü söyledi.