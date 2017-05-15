Sivas’ta otomobil dereye düştü: 2 yaralı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muammer Eren (65) yönetimindeki 34 TU 3462 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas karayolunun Kekeç köyü yol ayrımı yakınlarında yaklaşık 15 metre yükseklikten Gemin deresine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücü ve eşi Şükran Eren’i (64) çıkarttı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Sivas’a sevk edildi.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.