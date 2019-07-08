Sivas'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Süleyman Karakaş (74) yönetimindeki 58 RB 391 plakalı motosiklet ile Barış Keklik'in (34) kullandığı 38 GN 669 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolunun Karagöl köyü yakınlarında çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Bedia (31), Emir Talha (4) ve Beril Zümra Keklik (1) Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
BENZER HABERLER
-
Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı
-
Sivas'ta otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
-
60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği
-
Konya'da çöp aracı devrildi: 3 yaralı
-
Kayserispor, Djedje'yi kadrosuna kattı
-
“Sivas'a Değer Katanlar” ödül töreni
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]