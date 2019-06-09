Sivas'ta oynadığı av tüfeği ateş alan çocuk, yaşamını yitirdi
SİVAS (AA) – Sivas'ta oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu vücuduna saçma isabet eden 13 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan ve tatil için Sivas merkeze bağlı Başıbüyük köyüne gelen 8. sınıf öğrencisi Berat B. (13), yanında kimsenin olmadığı sırada dedesine ait olduğu iddia edilen av tüfeğiyle oynamaya başladı.
Tüfeğin ateş almasıyla çıkan saçmalar vücuduna isabet eden Berat B, yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Berat B'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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