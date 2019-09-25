Sivas'ta pancar hasadı başladı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şeker pancarı hasadı törenle başladı.
Kayseri Şeker Fabrikası AŞ ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği törende, eski Pınarbaşı yolu üzeri Küme mevkisinde Ömer Osman Şahinoğlu'na ait tarlada pancar hasat dönemi başlatıldı.
Duanın ardından pancar söküm makinesinin direksiyonuna geçen Sivas Valisi Salih Ayhan, pancar söktü ve yükledi.
Çiftçilere bol ve bereketli kazançlar dileyen Ayhan, "Çiftçin yanındayız, çiftçinin yüzü gülerse huzur ve bereket daha da artar." dedi.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da pancar tarlasında çiftçilerin adeta şenlik havasında bir araya gelmesinden mutlu olduğunu söyledi.
Çiftçinin binbir zahmetle alın teriyle yaptığı işin gerçekten değerli ve anlamlı olduğunu vurgulayan Akay, şunları kaydetti:
"Elimizden geldiği kadar biz buna katkı sağlamaya, destek vermeye çalışıyoruz. Sivas, Kayseri Şeker Fabrikasının çok önemli bölgelerinden. Sivas'a bağlı ilçeler, köyler bizim için çok önemli. Sivas bölgesinde 6 ilçede çiftçilerimiz üretim yapıyor. Yaklaşık 67 köyde 2 bin 78 çiftçimiz bizimle sözleşmeli üretim yapıyor. Gerek Kayseri Şeker Fabrikası gerek Turhal Şeker Fabrikası'na. Bunun sonucunda Sivas'ta yaklaşık 650 bin ton pancar üretimi gerçekleşecek. Bunun değeri ise bu sene için 220 milyon lira."
Hasat programına, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ile çiftçiler katıldı.
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