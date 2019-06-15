Sivas'ta polis eğitim merkezinin bahçesine “drone” düştü
SİVAS (AA) – Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin bahçesine "drone" düştü.
Alınan bilgiye göre, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde çalışan temizlik işçisi, saat 12.30 sıralarında okulun bahçesine "drone" düştüğünü görünce durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, hava aracının O.O'ya (35) ait olduğunu tespit etti.
Bir firmada dış ticaret uzmanı olarak çalışan O.O'nun ifadesinde, bölgede inşaat firmasının yaptırdığı villaların fotoğraf ve videosunu çektiği sırada şarjının bitmesi sonucu aracın merkezin bahçesine düştüğünü söylediği öğrenildi.
Uçuş izin belgesi ve ehliyetinin olmadığı belirlenen O.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Sivas'ta polis eğitim merkezinin bahçesine “drone” düştü
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