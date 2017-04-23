Sivas'ta rüzgar çatıları uçurdu

SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri, Ulaş, Zara, Hafik ve Gemerek ilçelerinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, bazı evlerin de duvarları yıkıldı.

Suşehri ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu. Yollara savrulan çatı parçaları belediye ekiplerince kaldırıldı. Rüzgar nedeniyle ilçede kısa süreli elektrik kesintisi de yaşandı.

Ulaş ilçesinde de kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçedeki kuvvetli rüzgar nedeniyle spor salonunu ve bazı evlerin çatıları uçtu, bahçe duvarları yıkıldı. Kopan çatı parçalarının elektrik tellerine zarar vermesi nedeniyle ilçede elektrik kesintisi yaşandı.

Ulaş Belediyesi, vatandaşları can ve mal güvenliği açısından mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Zara ilçesi Yenicami Mahallesi’nde de çatı uçma vakalarının yanı sıra bazı evlerin bahçe duvarları rüzgarın etkisiyle yıkıldı.

– Hafik Gölü’nde dalgalar oluştu

Kuvvetli rüzgarın yaşamı olumsuz yönde etkilediği ilçelerden Hafik’te, bazı evlerin çatıları uçtu.

Rüzgar nedeniyle Hafik Gölü’nde büyük dalgalar oluştu ve göl kıyısındaki restoranlara ait masa ve sandalyeler su içinde kaldı.

Gemerek ilçesinde de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Çatılardan kopan parçaların düşmesi sonucu bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

Bu arada, ilçede Yeniçubuk Demokrasi Meydanında yapılması planlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kuvvetli rüzgar nedeniyle Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapıldı.