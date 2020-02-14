Sivas'ta sağlık görevlileri zorlu kış koşullarına rağmen hastalar için seferber oluyor

SİVAS (AA) – HALİFE YALÇINKAYA – Yoğun kış şartlarının yaşandığı, bin 200'ün üzerinde köye sahip Sivas'ta, sağlık ekipleri karla kaplı yollarda hastaları kurtarmak için adeta seferber oluyor.

Türkiye'nin Konya'dan sonra ikinci en büyük coğrafyasına sahip olan, çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Sivas'ta, kış aylarında çok sayıda hasta kurtarma operasyonu gerçekleştiriliyor.

112 Acil Servis Hattı'na gelen ihbarın ardından özel kıyafetler giyen ve göz altlarını kalemle siyaha boyayan sağlık ekipleri, karla kaplı yolları İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yardımıyla aşıyor.

İş makinelerinin giremediği yollarda başvurulan paletli ambulanslar, hastaları bir an önce hastaneye ulaştırmak için büyük mücadele veriyor. Yer yer 1 metre karla kaplı yolları aşan ekipler, aynı zorlukta dönüş yolculuğuyla hastaları hastaneye ulaştırıyor.

– Böbrek hastası 2 kadın 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

Yıldızeli ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan Sarıyar köyünde rahatsızlanan 2 böbrek hastası kadının, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak paletli ambulansla hastaneye ulaştırılmasına AA muhabirleri tanıklık etti.

İl merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Sarıyar köyünde rahatsızlanan böbrek hastası 61 yaşındaki Perihan Tanış ile böbrek yetmezliği ve genel durum bozukluğu olan 72 yaşındaki Fatma Akgül'ün yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini telefonla arayarak yardım istedi.

Dar olan köy yoluna kepçe ve greyder giremeyince bölgeye Yıldız beldesindeki 112 Komuta Merkezi'nde konuşlu paletli ambulans sevk edildi.

Tanış ve Akgül'ün evlerine paletli ambulansla ulaşan ekipler, 6 saat süren çabanın ardından hastaları araca aldı.

Paletli ambulansla köy dışına taşınan hastalar, daha sonra başka ambulansa bindirilerek Numune Hastanesine kaldırıldı.

– "Bizim için büyük nimet"

Böbrek hastası Perihan Tanış, zorlu şartlarda köylerine ulaşan ekiplere teşekkür ederek, "Ben geçen yılda bu şekilde mahsur kalmıştım. O zaman yine gelip beni hastaneye yetiştirdiler. Bu bizim için büyük bir nimet, herkesten Allah razı olsun." dedi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Alican Kütükçü ise "Ülkemizde 22 adet bulunan, önünde kar bıçağı olan kombi tip paletli ambulans (Snowtrack) ilimizde hizmet vermekte. Kış şartlarında acil yardım gereken hastaların yardımına ulaşmaktayız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimizle gece gündüz demeden fedakarca çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.