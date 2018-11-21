Sivas'ta şap hastalığı eğitim programı düzenlendi
SİVAS (AA) – Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde Şap Enstitüsü Müdürlüğünce Şap Hastalığı Eğitim programı düzenlendi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler Ahmet İpek ve Ayça Kürkçü tarafından eğitim verildi.
Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, programda yaptığı konuşmada, şap hastalığının, çift tırnaklı hayvanlarda çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyon olduğunu belirtti.
Hastalığın ekonomik ve ticari yönden büyük önem taşıdığını aktaran Yıldız, "Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, et ve süt verimlerindeki hızlı düşüşe bağlı ekonomik kayıplar önem taşımaktadır. İlimiz genelinde daha önce olduğu gibi gerekli önlemleri alıp, riskleri ortadan kaldırmak ana hedefimiz olacaktır." ifadesini kullandı.
Programda Şap Hastalığı etkenleri, yayılması, korunma yolları ve şap aşısı üretimi hakkında bilgi verildi.
Programa İl Müdür Yardımcısı Sami Takcı, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Erdem Şenel ve il, ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler katıldı.
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