Sivas'ta şehit yakınları ve gazilere tedavide öncelik

SİVAS (AA) – Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) arasında imzalanan “Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarına Diş Tedavi Hizmetlerinin Sağlanması İşbirliği” protokolü kapsamında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına diş tedavisinde öncelik tanınıyor.

Sivas Valisi Davut Gül, CÜ Diş Hekimliği Fakültesi 15 Temmuz Şehitler Kliniğini ziyaret etti.

Burada şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya gelen Gül, proje hakkında bilgi verdi.

Kurumlar arasında imzalanan protokol kapsamında şehit aileleri, gaziler ve gazilerin yakınlarının herhangi bir sıra beklemeden ve diğer hastaların tedavi sürecine mani olmadan diş tedavisi gördüklerini söyleyen Gül, şöyle konuştu:

“Şehit ailelerimize, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza bu hizmeti sunanlara teşekkür ediyorum. Örnek bir proje. Türkiye’de parmakla gösterilebilen sosyal sorumluluk projelerinden birisi. Şehit ve gazi ailelerimize ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Sivas’ta böyle bir hizmeti vermekten çok mutluyuz.”

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise 15 Temmuz Şehitler Kliniğinde aynı anda 44 hastaya birden hizmet verilebildiğini ifade etti.

Türkiye’de bu büyüklükte başka klinik olmadığını aktaran Yıldız, “90 civarında hastamızı aldık ve 60 civarında bir hastamız daha var. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınları il merkezi ve ilçelerimizde araç tahsis edilerek buraya getiriliyor ve hiçbir bekleme olmadan tedavilerini yaptırıyoruz, tekrar evlerine kadar götürüyoruz. Bu anlamda Türkiye’de bir ilk oldu bu.” diye konuştu.

Rektör Yıldız, CÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde de aynı uygulamayı hayata geçirmeyi düşündüklerini belirterek, bu yönde bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Klinikte şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının diş tedavisi yapıldı.

Programa, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.