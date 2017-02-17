Sivas'ta şehitler anısına çift başlı kartal anıtı açıldı

SİVAS (AA) – Kuzeyyıldızı Trabzonsporlular Derneğince şehitler anısına yaptırılan ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne hediye edilen çift başlı kartal anıtı açıldı.

Dernek tarafından 15 Temmuz ve terörle mücadele şehitleri için yaptırılan ve yaklaşık 3 ayda tamamlanan 4 metre boyunda ve 3 metre genişliğindeki çift başlı kartal anıtı, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine yerleştirildi.

Anıtın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve şehitler için dua edildi.

Vali Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, Kuzeyyıldızı Trabzonsporlular Derneği taraftar grubunun şehitler için böyle bir anıt yaptırmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sivaslıların da Trabzon ve Trabzonspor’a sempatisi olduğunu dile getiren Gül, “Anadolu’da Trabzonspor’un ciddi bir ağırlığı var. Sivas’ta her Trabzonlunun açık bir kapısı olduğunu belirtmek istiyorum. İki kadim şehrin insanlarının birbirlerini sevdiklerini biliyorum. Bu hediyeleşmenin Sivaslıların Trabzon’da yapacağı bir şeyle devam edeceğini tahmin ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy da anıtın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere ülkemizde verilen tüm şehitleri hatırlatabilecek, Sivasımızın tarihi, kadim yapısıyla örtüşebilecek çift başlı kartal şehitler anıtımızın yapılmasında emeği geçen Kuzeyyıldızı Trabzonsporlular Derneği yetkililerine teşekkür ediyorum. Bunun, Trabzonspor ile Sivas arasındaki geçmişteki kırgınlıkları gidermek adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından çift başlı kartal şeklindeki anıtın açılışı protokol üyelerince gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Kuzeyyıldızı Trabzonsporlular Derneği temsilcileri, emniyet personeli ve diğer ilgililer katıldı.