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Sivas'ta seyir halindeyken alev alan kamyonet yandı

29 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:30

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Suşehri ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Abdullah Güner (51) yönetimindeki 28 NR 697 plakalı züccaciye yüklü kamyonet, Sivas-Suşehri karayolunun Aşağısarıca köyü yakınlarında motor bölümden alev aldı.

Aracı durduran Güner, alevlere müdahale ederek itfaiyeden yardım istedi.

Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Sürücü Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’tan yüklediği eşyayı Ordu’ya satmaya götürdüğünü belirterek, motor bölümünden duman çıktığını, kısa süre sonra aracın alev aldığını söyledi.

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