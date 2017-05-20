Sivas’ta şiddetli yağış

Sivas’ta gün boyu yer yer etkin olan dolu ile girift şiddeti yağmur, trafikte aksamalara neden oldu. Yağmurun şiddetini arttırması ile kimi noktalarda tıkanan akarlar yollarda gölet oluşturdu. Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde ancak TOKİ Yolu da sular altında kaldı. Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri yağmur nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşadıklarını belirttiler.

Övünç Erden – Veysel Korkmaz