Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor
SİVAS (AA) – Sivas ve ilçelerinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Baraj suları altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi, kartpostallık görüntü oluşturdu.
Yoğun kar yağışının ardından barajdaki su seviyesinin yükseldiği görüldü.
Soğuk hava, Türkiye'nin en büyük canlı hayvan pazarlarından Şarkışla Hayvan Pazarı'nı da olumsuz etkiledi.
Soğuğa rağmen çeşitli illerden gelen besiciler, zor anlar yaşadı. Bazı besiciler, hayvanlarını soğuktan örtü ile korumaya çalıştı.
Çocuklar ise leğen ve naylonlarla kayarak karın keyfini çıkardı.
– Kardan Kangal köpeği
Sivas'ta da bir baba ve oğlu iş yerlerinin önüne yaklaşık 5 metre uzunluğunda kardan Kangal köpeği yaptı.
Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü öğrencisi Furkan Coşkun, "2013 yılında da kardan Kangal köpeği yapmıştık. Tekrar böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yaklaşık 5 metre. Babamla iki günde yaptık. Görenler şaşırıyor." dedi.
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