Sivas'ta standart dışı plakalı araçlara ceza yağdı

– Trafik ve asayiş ekipleri tarafından yapılan uygulamada yönetmelikte belirtilen nitelik ve ölçülere aykırı plaka takan otomobil sürücüleri ile ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücülere ceza kesildi

SİVAS (AA) – Sivas’ta, çeşitli birimlerde görevli polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda eksik evrak bulunan ve aracına standart dışı plaka takan sürücülere ceza uygulandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekiplerinin koordinesinde asayiş ve çevik kuvvet polislerinin katılımıyla İnönü Bulvarı 4 İşletme Kavşağı’nda uygulama yapıldı. Kavşak kapama adı verilen asayiş ve trafik uygulamasında kavşağa açılan tüm caddelere konuşlandırılan ekipler, durdurdukları araçların evrak ve plakalarını kontrol etti. Uygulamalarda eksik evrakı bulunan, orijinal olmayan plaka kullanan ve aracına abartı egzoz taktıran sürücüler ile ehliyetsiz motosiklet kullanan motosiklet sürücülerine ceza kesildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte son günlerde trafik ve radar uygulamalarının sıklaştırıldığını söyledi. Son zamanlarda meydana gelen terör olaylarında kullanılan bomba yüklü araçların yakalanarak etkisiz hale getirilmesi kapsamında 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlemeler ve değişiklikler yapıldığını anımsatan Gürbüz, “Trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkan araç sürücülerine 92 lira idari para cezası verilmekte ve araçlar eksikliklerini giderinceye kadar trafikten men edilmekte iken, 29 Ekim 2016 cumartesi günü yayımlanan 676 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu madde değiştirilmiştir.” ifadesini kullandı.

– Ceza 412 liraya yükseldi

Gürbüz, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunmamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 lira idari ceza verileceğine dikkati çekerek, plakasını uygun duruma getirmesi için ise 7 gün süre tanındığını hatırlattı. Bu süre sonunda tescil plakasını uygun duruma getirmeyenler hakkında 844 lira idari ceza verileceğini de anlatan Gürbüz, tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye ise bin 698 lira idari ceza verildiğini ve tescil plakası takılıncaya kadar aracın trafikten men edildiğini bildirdi.

Başka bir araca tescilli veya sahte plaka takan veya kullananlara 5 bin lira idari ceza uygulandığını da dile getiren Orhan Gürbüz, bu kişilerin ise Türk Ceza Kanunun 204’üncü maddesi hükmüne göre cezalandırıldıklarına işaret etti.

Kentte radar denetimlerinin de arttığını vurgulayan Gürbüz, amaçlarının araç sürücülerine ceza kesmek değil yaşanan kazaların önüne geçmek olduğunu söyledi.

Denetimde Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Önal da hazır bulundu.