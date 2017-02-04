Sivas'ta “Sultan Şehirde Marka Olmak” konferansı

SİVAS (AA) – Genç MÜSİAD Sivas Şubesi tarafından “Sultan Şehirde Marka Olmak” konulu konferans düzenlendi.

Bahçeşehir Okulları 4 Eylül Kampüsü konferans salonunda düzenlenen programa Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, MÜSİAD Şube Başkanı Mustafa Coşkun, Genç MÜSİAD Şube Başkanı Yusuf Oflaz ile sanayici ve iş adamları katıldı.

Konferansta konuşan Vali Davut Gül, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas’ın çok önemli değerlerinin olduğunu söyleyen Gül, “Olağan üstü bir tarihi birikimimiz var. Bizdeki tarih birikimin beşte birine sahip olmayan ülkelerin tarih diye gösterdiklerini tabiri caizse bizimki zekatını verse onlarınkini satın alır. Bizim bunları belirli bir program dahilinde sunmamız gerekiyor. İnşallah profesyonel yardım da alarak şehrimize bir değer katılmış olur.” dedi.

Vali Davut Gül, yapılan çalışmalarla Sivas’ın hedeflerine ulaşacağını sözlerine ekledi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise genç sanayici ve iş adamlarına deneyimlerini aktardı.

– Kurumsallaşmanın önemi

İş adamlarını her zaman kurumsallaştırmak istediklerini belirten Aydın, “Ama maalesef bu konuda çok da iyi bir yerde olduğumuz söylenemez. Hep söyleriz de her zaman karar veren yetkili olan ben oluyum deriz. Eğer bir şirket aile şirketi ise o şirketinde en büyük ferdi siz iseniz tüm kararları siz vermek istersiniz. Bütün stratejileri siz belirlersiniz, benim şirketim kurumsal şirket olsun dersiniz. Dünya da böyle bir kurumsal yapı yoktur.” diye konuştu.

Zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu ve kurumsallıktan ne anlaşıldığının belirlenmesi gerektiğine değinen Aydın, şunları kaydetti:

“Bunun için hangi adımların atılması lazım? Yani bir uzman doktor olabilmemiz için 18 yıl eğitim almamız lazım. Ama biz 4-5 yılda en iyi doktor olacağımızı düşünürsek bu mümkün değil.

– Şirketler bölünüyor

Şirketi 2-3 kardeş kuruyoruz. Ondan sonra bizim çocuklar büyüyor, onlar evleniyorlar. Her evlenen gencin eşi diyor ki ‘sen o şirkette niye söz sahibi değilsin?’ sonra bir bakıyorsun şirkette bir kargaşa. Bir sürü emek, bir sürü mücadele neticesinde biz ayrılalım. Keşke onu da diyebilseniz. Ayrılmasını da bilmiyoruz.

En son birbirimizle konuşamayacak konuma geliyoruz. Her birimiz perma perişan. Çeklerin sahibi yok, senetlerin sahibi yok, banka ile muhatap olan yok. Bizim önce bu anlayışı değiştirmemiz lazım. Yoksa programlar yaparız, konferanslar yaparız. Ama hiç, bir arpa boyu yol kat edemeyiz.”

– Markalaşmak

Genç MÜSİAD Şube Başkanı Yusuf Oflaz da şehri markalaştırmanın şirketleri markalaştırmak kadar önemli bir adım olacağına dikkati çekerek, “Bunun sebebi de şirketlerimizin bu gücü, bu topraklardan almasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Şube Başkanı Mustafa Coşkun da Sivas’ta ticaret ve tarım alanında yapılması gereken çalışmalarda etkin rol oynadıklarını söyledi.