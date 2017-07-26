Sivas'ta şüpheli ölüm
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 16:15
SİVAS (AA) – Sivas’ta bir kişi kaldığı evde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Hoca Ahmetyesevi Caddesi’ndeki bir apartmanın ikinci katında Seyit K’yı (50) yerde hareketsiz gören ev arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Seyit K’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Seyit K’nın cesedi yapılan incelemenin adından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dün akşam saatlerinde alkol aldığı iddia edilen Seyit K’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.