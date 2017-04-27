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Sivas'ta tasavvuf müziği konseri

27 Nisan 2017 Perşembe, 10:25

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SİVAS (AA) – Sivas’ta, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında tasavvuf müziği konseri düzenlendi.

Sivas Müftülüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde Türk Din Musikisi İcra Topluluğu, Doç. Dr. Mehmet Tıraşçı yönetiminde bazı eserleri seslendirdi.

Konseri, Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ali Dağ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, din görevlileri ve vatandaşlar izledi.

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