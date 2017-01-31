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Sivas'ta telefonla dolandırıcılık iddiası

– Telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı kadının 50 bin lira değerindeki altınlarını dolandıran 2 şüpheli yakalandı

31 Ocak 2017 Salı, 12:55

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SİVAS (AA) – Sivas’ta, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı kadından 50 bin lira değerinde altın aldıkları öne sürülen 2 şüpheli, otobüs terminalinde gözaltına alındı.

Gökçebostan Mahallesinde yaşayan 86 yaşındaki A.R.E’yi telefonla arayan A.Y. (18) ve H.İ.A, (15), yaşlı kadına, “daha önce kimlik kaybettiğini, adına 20 kredi kartı çıkartıldığını ve 128 bin lira değerinde altın alındığını” söyledi.

Bu işten kurtulması için eve gelecek polislere altınlarını teslim etmeleri istenen A.R.E, 50 bin lira değerindeki 13 burma bileziğini polis sandığı A.Y. ile H.İ.A’ya verdi.

Dolandırıldığını anlayan kadının ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa’dan kente geldikleri belirlenen A.Y. ve H.İ.A’yı Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

dolandırıcılık  Sivas

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