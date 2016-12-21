Sivas'ta telefonla dolandırıcılık
– Kendilerini polis olarak tanıtıp, “Kimliğiniz terör örgütünün eline geçti, evinizdeki altın ve paraları bize vermeniz gerekiyor” diyerek bir vatandaşı dolandırmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı
SİVAS (AA) – Sivas’ta telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kadını dolandırmak isteyen 2 zanlı tutuklandı.
Telefonla aradıkları Fatma Ş’ye, kendilerini polis olarak tanıtan Hayrettin K. (21) ve Ali A. (21), kadına “Kimliğiniz terör örgütünün eline geçti, evinizdeki altın ve paraları bize vermeniz gerekiyor. Evinize gelen polis arkadaşlara teslim edin.” dedi.
Dolandırıcıların isteğini kabul eden Fatma Ş, şüphelenerek durumu polise bildirdi.
Kadının evinde önlem alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa’dan Sivas’a gelen iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrettin K. ve Ali A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.