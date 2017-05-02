Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Hafik ilçesinde traktörün çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Beydilli köyünde askere gidecek 9 genç için köy şenlik alanında uğurlama töreni düzenlendi.

Programa katılmak için alana giden Sibel Arzuman (18) ve Sevgi Bıdık’a, Cemal K’nın (31) kullandığı ve arkasında römork takılı olan 58 TR 606 plakalı traktör çarptı.

Traktörün altında kalan Arzuman olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Bıdık ise Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

Arzuman’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bedensel engelli olduğu öğrenilen traktör sürücüsü Cemal K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.