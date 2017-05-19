Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
19 Mayıs 2017 Cuma, 21:05
SİVAS (AA) – Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Orhan Yılmaz (53) yönetimindeki 58 LB 088 plakalı otomobil, Sivas- Malatya karayolunun Kangal ilçesi Halep kavşağı mevkisinde orta refüje çarptı.
Kazada otomobilde bulunanlardan Zeynep Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile araçtaki Ahmet Yılmaz (79) yaralandı.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Yılmaz’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.