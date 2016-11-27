Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü
SİVAS (AA) – Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Koyulhisar ilçesi Dilekli köyü yol ayrımı mevkisinde yol kenarında fındık satan Ahmet Güney’e (62) yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir araç çarparak kaçtı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 100 metre sürüklenen Güney’in, öldüğünü tespit etti. İncelemenin ardından ceset Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede bir araca ait 58 KA 550 plakayı buldu. Plakanın kazaya karışan araca ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Ahmet Güney’in, kardeşi Ali Güney ile Giresun’dan Koyulhisar ilçesine geldikleri ve yol kenarında fındık satarak geçimlerini sağladıkları öğrenildi.