Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

SİVAS (AA) – Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, biri bebek 6 kişi yaralandı.

Bursa’dan Erzincan’a giden Coşkun Keskin idaresindeki 24 FE 442 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan karayolunun İmranlı ilçesi Kızıldağ Geçidi Ortaköy mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Zübeyde (34), Eda, Semanur (18), Hatice (14) ve Muhammed Emin Keskin (1) ile Songül Akbudak yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan ve İmranlı Acil Arama ve Kurtarma ekiplerince çıkartılan Hatice Keskin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, İmranlı ve Sivas’taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Hatice Keskin’in cenazesi, İmranlı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İmranlı Kaymakamı İshak Çınar, kaza yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti.