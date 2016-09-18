Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

SİVAS (AA) – Sivas’ın Zara ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cihanker Öztürk (55) yönetimindeki 28 AH 407 plakalı otomobil ile Habib Doğan idaresindeki 06 FN 4483 plakalı hafif ticari araç, çevreyolunda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Cüneyt Öztürk (32) ile hafif ticari araçta bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Hatice Akbayrak (54) yaralandı.

Zara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.