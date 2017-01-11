Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
11 Ocak 2017 Çarşamba, 12:40
SİVAS (AA) – Sivas’ın Ulaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Karapınar (49) idaresindeki 58 LD 687 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Ulaş ilçesi Yağdonduran mevkisinde karşı yönden gelen Hayrettin Altıntaş’ın kullandığı 38 NA 462 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Ahmet Karapınar, araçta bulunan Bediha Karapınar (34) ve Serap Karapınar yaralandı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.