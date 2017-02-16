Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
16 Şubat 2017 Perşembe, 10:35
SİVAS (AA) – Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Küskün yönetimindeki 58 AJ 757 plakalı otomobil, Sivas-Ankara karayolunun Köklüce köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü yara almazken, otomobilde bulunanlardan Kemal Gök, Erkan Sığırcı ve Sercan Karaca yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.