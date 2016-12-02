Sivas'ta trafik kazası: 32 yaralı
– İmranlı ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsü ile şarampole düşen minibüsteki 32 kişi yaralandı
SİVAS (AA) – Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 32 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan İzmir’e giden Enver Yaşik yönetimindeki 34 ZP 2463 plakalı yolcu otobüsü, ilçenin Sivas çıkışı Kızıldağ Konutları mevkisinde aynı yönde seyreden Emrah Çolak idaresindeki 46 BM 983 plakalı minibüse çarpmamaya çalışırken buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Aynı yönde seyreden Çolak yönetimindeki minibüs de kontrolden çıkarak şarampole düştü.
Kazada, otobüste bulunan 26 kişi ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4’ü ilk müdahalelerinin ardından Sivas’taki çeşitli hastanelere sevk edildi.
İmranlı Kaymakamı İshak Çınar da hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.