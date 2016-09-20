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Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

20 Eylül 2016 Salı, 23:08
Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı

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SİVAS (AA) – Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kayseri’den Sivas’a giden Savaş Eryiğit (26) idaresindeki 58 FF 876 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas karayolu Karabulut dinlenme tesisleri önünde, Bekir Ahmet Öztoprak (54), idaresindeki 58 HE 268 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki babası Muharrem Eryiğit (61), ile hafif ticari araçtaki Raziye (55), Rukiye (37) ve Niyazi Öztoprak (35) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sivas’taki hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yoğun yağış nedeniyle sağlıkçı ve polislerin zor anlar yaşadığı görüldü.

Şarkışla trafik kazası

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