  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
17 Eylül 2016 Cumartesi

Ana Sayfa   >   Genel   >   Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

– İki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

18 Eylül 2016 Pazar, 02:05
Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

Benzer Konular

Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
Ankara'da trafik kazası: 6 yaralı
Ankara'da trafik kazası: 6 yaralı
Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Niğde'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) – Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas-Kayseri karayolunun Kayadibi köyü kavşağında, Zeki Yılmaz (53) idaresindeki 01 DUJ 05 plakalı otomobil ile Ahmet Eren Kangal (36) idaresindeki 58 DV 128 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Tarık Güler (28) ve Kaya Güler (52), Tuğba Kangal (36) ve Kayra Kangal (6) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi ve Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Tarık Güler’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

6 yaralı Sivas trafik kazası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi