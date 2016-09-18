Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

SİVAS (AA) – Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas-Kayseri karayolunun Kayadibi köyü kavşağında, Zeki Yılmaz (53) idaresindeki 01 DUJ 05 plakalı otomobil ile Ahmet Eren Kangal (36) idaresindeki 58 DV 128 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Tarık Güler (28) ve Kaya Güler (52), Tuğba Kangal (36) ve Kayra Kangal (6) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi ve Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Tarık Güler’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.