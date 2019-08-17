Sivas'ta trafik kazası: 8 yaralı
SİVAS (AA) – Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Turan Demir idaresindeki 58 DZ 519 plakalı traktör, Sivas-Erzincan kara yolunun Tödürge Gölü mevkisinde Sefa Alp Kırca yönetimindeki 34 DH 0076 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrildi. Yolun karşı şeridine geçen kamyonet ise Burhan Boztaş yönetimindeki 16 Z 7043 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Muharrem, Sezer, Zübeyde Boztaş, Yasin Kaya ile Mümtaz Özyavaş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Zara ve Hafik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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