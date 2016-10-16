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Sivas'ta trafik kazası: 9 yaralı

16 Ekim 2016 Pazar, 20:45
Sivas'ta trafik kazası: 9 yaralı

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SİVAS (AA) – Sivas’ta halk otobüsü ile panelvan türü minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 BJ 553 plakalı panelvan türü minibüs ile Cengiz Büyükkaya yönetimindeki 58 H 0164 plakalı halk otobüsü Kadıburhanettin Mahallesi Stadyum Kavşağı’nda çarpıştı.

Kazada otobüs sürücüsü Büyükkaya ile araçlarda bulunan ve kaldırımda yürüyenlerden Mahmut Ekici, Melek Nur Tanrıverdi, Feride Arslan, Zehra Alkuş, Sena Sağlık, Berat Taha Toptaş, Yeşim Kayapınar ve ismi öğrenilemeyen Afgan uyruklu bir kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas trafik kazası

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