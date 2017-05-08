Sivas'ta TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

SİVAS (AA) – Vali Davut Gül, Gazi Anadolu Lisesinin düzenlediği TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılış törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak okulda hayata geçirilen edebiyat sınıfının açılışını yapan Vali Gül, sınıfı gezerek incelemelerde bulundu.

Gül, daha sonra öğrencilerin bilgisayar, matematik, kimya, biyoloji, tarih, elektronik ve yabancı dil alanında hazırladığı projelerin yer aldığı, TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışını yaptı ve projeleri inceledi.

Projeler hakkında öğrencilerden bilgi alan ve onları tebrik eden Gül, öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayan çalışmaların çok önemli olduğunu belirterek, çalışmaların ileriye götürülmesi istedi.

Okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelen Gül, eğitimcilerin sorun ve taleplerini dinledi.