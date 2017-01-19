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Sivas'ta Ulaş Gölü buz tuttu

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:55

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SİVAS (AA) – Sivas’daki Ulaş Gölü’nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan soğuk hava yaşamı bölgede olumsuz etkiliyor. Ulaş’ta bulunan göl, gece saatlerinde hava sıcaklıklığının sıfırın altına düşmesi sonucu büyük oranda üstü buz tabakasıyla kaplandı.

Buz kalınlığının yer yer 4 santimetreye ulaştığı gölde kartpostallık manzaralar oluştu.

Bu arada gölü mekan tutmuş ördek, kaz, karabatak gibi çok sayıda kuş çeşidi göl buz tutunca bölgeyi terk etti.

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