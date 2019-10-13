Sivas'ta ulusal yol koşusu düzenlendi
SİVAS (AA) – Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Milli Savunma Sanayi ASELSAN Sivas Ulusal 10 Bin Metre Yol Koşusu" düzenlendi.
Vali Salih Ayhan, koşu öncesi yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi'ndeki milli ruhu, şuuru dünden bugüne, bugünden yarına aktarma misyonlarının olduğunu belirtti.
Türkiye'nin yerli ve milli silahını ürettiğini dile getiren Ayhan, "Bölgenin en güçlü aktörü olacağız ve olmak zorundayız. Oradaki silahların, oradaki hassas dürbünlerin, gece görüşlü termal kameraların bir parçasının Sivas'ta üretilmesi tüm Sivaslıların gurur duyması gereken husustur. Sivas ASELSAN bizim en önemli markalarımızdan. 100. yıl ruhuna, heyecanına ortak olmasından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Vali Ayhan, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere güç ve kolaylıklar diledi.
Daha sonra Ayhan'ın startı vermesiyle 14 kategoride bin 58'i kayıtlı yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı koşu başladı.
Atatürk Kongre Müzesi önünde başlayan ve 10 kilometrelik güzergahın ardından yine müze önünde tamamlanan koşuya katılan sporcular, bitiş çizgisine geldiğinde büyük sevinç yaşadı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışta bazı sporcular bitiş çizgisinde gözyaşı döktü.
Yarışın ardından dereceye giren sporculara kupaları ve madalyaları verildi.
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