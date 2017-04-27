Sivas'ta “Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri” etkinliği

SİVAS AA – Sivas’ta, üniversitelerin tanıtımının yapıldığı “Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri” etkinliği gerçekleştirildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen “Unilook Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri” etkinliğinin açılışını yapan Sivas Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, gençlerin daha bilinçli bölüm ve üniversite tercihinde bulunması için düzenlenen fuarın önemli olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da Sivas’ın tarihten beri bir bilim yurdu olarak bilindiğini söyledi.

Öğrencilerin üniversiteleri tanımaları açısından programın önemli olduğunun altını çizen Yıldız, “Üniversitemizde eğitim öğretim veren önemli bir kuruluşlarımızdan birisidir. Böyle bir organizasyonun üniversitemiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Bizde bu fuarda üniversitemize tercihlerin artması için öğrencileri bilgilendireceğiz.” dedi.

Sivas Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy da “Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri”nin bu yıl ikincisinin gerçekleştiğini dile getirdi.

Etkinliğe 16 üniversitenin katılım sağladığını ve stant açtığını aktaran Altınsoy, “12. sınıfa gelmiş meslek seçiminde tereddüt yaşayan, meslek seçmek isteyen öğrencilerimize bir rehber olsun anlamında fuarı düzenliyoruz.” diye konuştu.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Unilook işbirliğinde düzenlenen ve yarın sona erecek programın açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Unilook temsilcisi Caner Işkın ve öğrenciler katıldı.