  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
07 Ocak 2017 Cumartesi

Ana Sayfa   >   Genel   >   Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

07 Ocak 2017 Cumartesi, 17:40

Benzer Konular

“Aşık” filminin gösterimi Sivas'ta yapıldı
Sivas'tan Haleplilere 6 yardım tırı
Engelli öğrencilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mektubu

SİVAS (AA) – Sivas’ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla Y.C, T.E, ve F.G.’yi takibe aldı.

Polisler, gözaltına aldıkları şahısların araçlarında yaptığı aramada 335 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şahıslar, “uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.

Sivas uyuşturucu operasyonu

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet