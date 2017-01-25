Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) – Sivas’ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla F.A, M.S. ve S.Y’yi kaldıkları otelde gözaltına aldı.

Otel odasında arama yapan ekipler, 151,35 gram sentetik kannabinod (bonzai) maddesi ele geçirdi. “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” sucundan gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Bu arada gözaltına alınan şüphelilerden M.S. hakkında eşinin 4 gün önce kayıp müracaatı yaptığı belirtildi.