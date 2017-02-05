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05 Şubat 2017 Pazar

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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

05 Şubat 2017 Pazar, 10:50

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SİVAS (AA) – Sivas’ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Bahtiyarbostan Mahallesi Alibaba Caddesinde bir otomobili durdurdu. Araçta ve içerisinde bulunan 5 kişinin üzerinde arama yapan polisler, 6 gram bonzai ele geçirdi. Şüphelilerden S.S.’nin (25) evinde de 172 fişek halinde 71 gram bonzai bulundu.

M.G. (25) ile A.B.’yi (16) uyuşturucu bulundurmak suçundan işlem yaparak serbest bırakan polisler, A.M.Ş. (23), A.A. (22) ve S.S.’yi uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sivas uyuşturucu operasyonu

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