Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) – Gürün ilçesinde jandarma ekipleri 1 kilo 930 gram esrar yakaladı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, Siirt’ten İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeğinin katılımıyla otobüste yapılan aramada, otobüs içerisindeki ismi açıklanmayan bir yolcuya ait el bagajına gizlenmiş 1 kilo 930 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.