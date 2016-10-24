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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

24 Ekim 2016 Pazartesi, 18:10
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

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SİVAS (AA) – Gürün ilçesinde jandarma ekipleri 1 kilo 772 gram esrar yakaladı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürün ilçesi Yazyurdu köyü mevkisinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, Elazığ’dan Aydın’a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeği Geçim’in katılımıyla otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, ismi açıklanmayan bir yolcuya ait peynir kutusu içerisine gizlenmiş 1 kilo 772 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gürün Sivas uyuşturucu

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