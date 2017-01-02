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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

02 Ocak 2017 Pazartesi, 17:20

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SİVAS (AA) – Sivas’ta jandarma ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan aramada 935 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sivas-Malatya karayolu Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde rutin yol kontrol yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van’dan Antalya’ya giden bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Narkotik köpeği “Geçim”in yardımıyla otobüste arama yapan ekipler, yolculardan A.G’nin (31) üzerinde 935 gram metamfetamin buldu.

Gözaltına alınan A.G’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gürün metamfetamin Sivas

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