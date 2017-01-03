Sivas'ta uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) – Sivas’ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla Y.S’yi takibe aldı. Polisler, gözaltına aldıkları Y.S’nin montunda 30 gram uyuşturucu hap ele geçirdi.

Y.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları şüphesiyle takibe alınan kişilerin bulunduğu otomobilde yaptığı aramada da 372 uyuşturucu hap ve 13,6 gram esrar ele geçirdi.

Otomobilde gözaltına alınan zanlılar A.D. ve A.D, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.