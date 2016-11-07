Sivas'ta yaralı kartal tedavi altına alındı

SİVAS (AA) – Sivas’ta yaralı bulunan ve uçamayan kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Merkeze bağlı Çongar köyünde vatandaşlar, tarlada uçamayan bir kaya kartalına rastladı. Kanadı ve ayaklarından yaralı kartal, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne getirildi.

Kartal, ilk muayenesi yapıldıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalına getirilerek tedavi altına alındı.

CÜ Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. İlker Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çongar köyünden getirilen kaya kartalının sağ kanadında sorun olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Şen, “Çekilen röntgen sonucu herhangi kırık olayına rastlamadık. Yumuşak doku zedelenmesi olduğunu düşünüyoruz. Sağ ayak pençelerinde de yaralar var. İki tırnağını kaybetmiş. Tedavisi yapılacak. En kısa zamanda doğaya bırakılacak.” dedi.