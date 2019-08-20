Sivas'ta “yarım asırlık traktörler” sergilendi

SİVAS (AA) – Sivas Kongresi’nin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında yarım asırlık traktörlerin de bulunduğu "Geçmişten Günümüze Tarım Aletleri Sergisi" açıldı.

Vali Salih Ayhan, Valiliğin koordinesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, Sivas Kongresi'nin 100. Yılı'nda tarımdaki alet ve ekipman değişimini göstermek istediklerini söyledi.

"Sivas Kongresi'nin 100. Yılı"ndaki temel maksadın eğlenmek olmadığını vurgulayan Ayhan, "Maksadımız geçmişi yad etmek ve geleceğe ümitle bakmak. Tarımda çok kısa zamanda çok olağanüstü bir değişim yaşandı." dedi.

Ayhan, Sivas coğrafyasının çok geniş olduğuna işaret ederek, "Tarım yoğun emek isteyen bir sektördür. Emeği çoktur ama şimdi teknoloji yoğunluklu bir sektöre kayış söz konusudur. Eskiden 100 haneli bir köyün yaptığı tarımı bugün bir çiftçimiz çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Tarım stratejik ve önemli bir sektör. Bu sektöre bir hassasiyet, bir farkındalık oluşturalım istedik." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Kongre'nin 100. yılının dolu dolu kutlandığını kaydetti.

Serginin açılmasında emeği geçenleri tebrik eden Bilgin, “Köylü çocuğuyuz, köyde doğup büyüdük. Herkesin geçmişte yaşına göre gördüğü ya da kullandığı alet ve ekipmanları burada göreceğiz. 100. yıl kutlamaları farklı organizasyonlarla devam edecek. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde şehre farklı bir hava katalım istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Ayhan ve beraberindekiler serginin açılışını gerçekleştirdi. Vali Ayhan sergilenen traktör ve biçerdöverin direksiyonuna geçerek fotoğraf çektirdi.

Sergiyi gezen vatandaşlar da yarım asırlık traktörlere yoğun ilgi gösterdi.